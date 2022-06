Maltraitance animale : La condamnation d’un éleveur récidiviste fait rager une association

Un éleveur de porcs a été condamné à Fribourg pour la quatrième fois, sans toutefois être empêché de continuer à pratiquer son métier. Un groupe de défense des animaux demande que la justice évolue.

Malgré que le montant de la sanction soit important en raison du bon salaire de cet éleveur, sa condamnation à «seulement» 30 jours-amende à 550 fr. a choqué l’association Ecologie et altruisme. Comme le révélait « La Liberté » lundi, ce Fribourgeois a été condamné pour la quatrième fois pour des faits de maltraitance sur ses porcs, notamment pour un taux d’occupation trop élevé, pour avoir laissé s’installer un «cannibalisme généralisé», laissé des cochons malades non séparés des autres ou encore pour la présence de cadavre dans un box. Malgré des mesures d’assainissement demandées par le Canton, rien n’a été fait, et le Ministère public a sévi – pour la quatrième fois.

Etonnée que l’homme ne se voie pas retirer l’autorisation de détenir des animaux, l’association de défense des animaux a donc lancé une pétition pour des poursuites pénales plus strictes. Ecologie et altruisme estime que le taux de non-entrée en matière est trop important, indiquant que les procureurs sont souvent pris par des affaires humaines qu’ils jugent plus importantes. Le groupement suggère la création, comme à Lucerne, d’un poste de procureur spécialisé dans la question animale, et demande que soient formés procureurs et policiers au droit pénal de la protection animale. Elle demande aussi que soit envisagée une interdiction de détention d’animaux à partir de deux condamnations pénales pour maltraitance animale.