Drame ferroviaire de Millas (F) : La conductrice de l’autocar sera jugée pour «homicides involontaires»

Six adolescents avaient trouvé la mort dans une collision entre un train et un car, en décembre 2017 dans le sud de la France. La femme qui était au volant devrait être jugée cet automne.

La conductrice d’un car de transport scolaire qui était entré en collision avec un train à un passage à niveau à Millas (Pyrénées-Orientales), en décembre 2017, causant la mort de six collégiens, sera jugée à Marseille pour «homicides involontaires». Il est reproché à Nadine O. d’avoir causé «involontairement» la mort des six adolescents et des blessures sérieuses à huit autres «par imprudence, inattention, maladresse, négligence ou manquement à une obligation de prudence, ou de sécurité (…) en l’espèce en ne prêtant pas attention au caractère fermé du passage à niveau», selon des sources judiciaires.