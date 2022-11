Drame de Millas: 1 an de prison ferme pour la conductrice du car scolaire

France : La conductrice d’un car scolaire fauché par un train écope de 1 an ferme

La collision entre le car scolaire et un train régional a fait 6 morts et 17 blessés, dont 8 graves, et ému la France entière.

La conductrice d’un car scolaire percuté par un train près de Perpignan, dans le sud-ouest de la France, en décembre 2017, accident qui avait causé la mort de six enfants et ému la France entière, a été condamnée vendredi à 5 ans de prison, dont 4 avec sursis. Les avocats de Nadine Oliveira, 53 ans, jugée pour «homicides et blessures involontaires», avaient demandé la relaxe de leur cliente, hospitalisée depuis le 22 septembre, et absente au prononcé du jugement vendredi.