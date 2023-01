Monde du travail : La Confédération accusée de siphonner les meilleurs employés

L’Administration fédérale rivalise désormais avec Google et Novartis et attire toujours plus les travailleurs qualifiés et les jeunes diplômés. Au grand dam du secteur privé.

La Confédération pratique des salaires attractifs et des conditions de travail bien meilleures parfois que dans le privé (photo d’illustration). 20min/Celia Nogler

La majorité des grandes entreprises et PME peinent à recruter des employés qualifiés. Une pénurie de main-d’œuvre qui se ressent dans toute la Suisse et dans tous les secteurs. Sauf à la Confédération, nettement moins touchée, et dont le nombre de postes vacants reste stable, relève lundi la NZZ.

Et pour cause. À qualifications égales, les salaires dans l’Administration fédérale sont nettement plus élevés que dans le secteur privé, relève le professeur d’économie Christoph Schaltegger. Les fonctionnaires sont aussi mieux lotis sur le plan de la prévoyance professionnelle, du travail partiel et du télétravail. Autant d’atouts qui permettent à Berne de siphonner les meilleurs travailleurs du marché. Conséquence: le secteur privé souffre d’autant plus de la pénurie. Pire: il doit serrer la vis à ses employés en place pour avoir une chance d’attirer lui aussi de nouveaux talents.

Au même niveau que Google

Du coup, la Confédération rivalise désormais avec Google et Novartis en termes d’attractivité, selon la NZZ. Elle est même devenue l’employeur favori des avocats. Elle est aussi très populaire parmi les spécialistes des sciences humaines et sociales ainsi que ceux de l’éducation. Elle se taille aussi la part du lion dans la catégorie Business, selon une étude récente du cabinet de conseils Universum.

Et l’Administration fédérale fait aussi des ravages chez les jeunes diplômés, qu’il s’agisse d’avocats, de spécialistes des sciences naturelles, d’étudiants en commerce ou même de médecins. Ce qui fait dire au directeur d’Universum Suisse, Leo Marty, que le fait qu’un pays soit si haut dans ces classements d’attractivité est «unique au monde».

«L’Administration fédérale est comme un trou noir» Ce «cream skimming» de la Confédération (ou «écrémage») ne plaît pas du tout au secteur privé, déjà durement touché par le Covid, le franc fort ou la guerre en Ukraine. Impossible pour la plupart des employeurs de compenser le renchérissement du coût de la vie en 2023, contrairement à la Confédération qui a gratifié ses fonctionnaires (y compris le Conseil fédéral) d’une hausse des salaires de 2,5%. Du coup, l’économiste en chef de la faîtière EconomieSuisse, Rudolf Minsch, se montre très critique. Car à force d’attirer les bons employés, l’Administration fédérale oblige les entreprises à se tourner vers l’étranger pour recruter de la main-d’œuvre qualifiée, dénonce-t-il. Pire: elle s’adresse toujours moins au secteur privé. «L’Administration fédérale est comme un trou noir: quiconque y est y reste», conclut-il.