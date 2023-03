Suisse : La Confédération aide le canton de Saint-Gall contre la migration illégale

La mesure s’applique pour les personnes qui ne remplissent pas les conditions d’entrée en Suisse et qui ne déposent pas de demande d’asile (image d’illustration).

«L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) vient en renfort du canton de Saint-Gall, dans la lutte contre la migration illégale à la frontière orientale». C’est ce qu’annonce ce mercredi le Département fédéral des finances (DFF) dans un communiqué de presse. À partir de ce 1er mars, l’OFDF aura ainsi «compétence pour rendre des décisions fondées sur le droit des étrangers et ainsi renvoyer à la frontière ou dans l’espace frontalier du canton de Saint-Gall, les personnes qui ne remplissent pas les conditions d’entrée en Suisse et qui ne déposent pas de demande d’asile», précise le DFF.