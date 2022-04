Technologie : La Confédération annonce trois fois moins d’antennes 5G

Le nombre d’antennes nécessaires en Suisse a aussi été divisé par plus de trois grâce à la technologie dite «adaptative».

Le Conseil fédéral a adopté ce mercredi un rapport «Pour un réseau de téléphonie mobile respectueux du développement durable». Le document fixe les exigences en matière de télécommunication, en particulier en ce qui concerne le réseau mobile 5G et la fibre optique. Selon la Confédération, «les réseaux 5G présentent des avantages évidents en termes de performance et d’exposition au rayonnement par rapport aux technologies de téléphonie mobile actuelles».

Autrement dit, la technologie 5G permet de diminuer les rayonnements tout en améliorant les performances du réseau, ceci grâce aux «systèmes d’ antennes adaptatives » 5G. Ces dernières permettent «de réduire partiellement l’exposition au rayonnement et d’augmenter la capacité du réseau d’un facteur dix par rapport à la 4G», écrit le Conseil fédéral.

Moins d’antennes

Grâce à ces antennes adaptatives, selon les estimations des opérateurs, l’extension d’un réseau 5G performant nécessite nettement moins de nouvelles antennes qu’initialement prévu, soit 7500 au lieu de 26’500. De même, les coûts s’en trouvent nettement réduits (3,2 milliards de francs au lieu de 7,7 milliards. En adaptant l’Ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) et en fixant les conditions générales de l’utilisation d’antennes adaptatives en 2021, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) a posé les bases de ce développement.