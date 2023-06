En crise, le CICR appelle la Confédération à la rescousse

Le CICR est le partenaire le plus important de la Suisse dans le domaine de l’aide humanitaire internationale (image d’illustration).

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), qui traverse une grave crise financière, a demandé l’aide de la Confédération, affirme la «SonntagsZeitung». «Les Départements fédéraux des Affaires étrangères (DFAE) et des Finances (DFF) mènent actuellement des discussions avec le CICR au sujet des défis présents et futurs liés à la situation financière de l’institution», indique le DFAE dans le journal dominical alémanique.

L’organisation humanitaire, dont le siège est à Genève, a récemment annoncé 1500 licenciements dans le monde sur un total de plus 20’000 employés pour économiser 400 millions de francs. En 2020, la Confédération avait accordé au CICR un prêt sans intérêt de 200 millions de francs pour atténuer les conséquences de la pandémie dans les pays en développement. Il s’agissait de l’une des plus importantes aides financières accordées à une seule organisation ou entreprise pendant la crise du coronavirus. Le CICR devait rembourser l’argent dans un délai de sept ans, mais ce remboursement est désormais remis en question. «Le prêt sans intérêt est pris en considération dans les réflexions», écrit le DFAE.



Le CICR est le partenaire le plus important de la Suisse dans le domaine de l’aide humanitaire internationale. Environ un tiers du budget de l’aide humanitaire de la Direction du développement et de la coopération (DDC) va au CICR. Ces dernières années, la Confédération a même augmenté ses cotisations. En 2022, un total de 166 millions de francs a été versé. Il devrait en être de même cette année. La Suisse est actuellement le troisième donateur du CICR – derrière les Etats-Unis et l’Allemagne.