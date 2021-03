Le Conseil national avait retouché sa demande en décembre dernier et s’était mis d’accord (malgré l’opposition de l’UDC) pour que, à la place, on exige de la Confédération que soient installés des panneaux solaires sur «toutes les surfaces de toitures et de façades qui s’y prêtent sur les bâtiments de l’administration fédérale».