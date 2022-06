Transports publics : La Confédération devra financer des bus plus écologiques

La Commission des transports du Conseil national a déposé une initiative pour un financement incitatif pour l’achat de bus avec des moteurs électriques ou à hydrogène.

Un montant est prévu pour les bus standards et les modèles articulés (photo d’illustration).

La Commission des transports et des télécommunications du Conseil national (CTT-N) a déposé mardi une initiative pour un financement incitatif pour l’acquisition de bus dotés de moteurs écologiques dans les transports publics routiers.

Comme elle l’explique dans un communiqué de presse, la CTT-N est consciente que l’achat de tels modèles de bus et la mise en place des infrastructures de recharges correspondantes «coûtent sensiblement plus cher que l’achat de bus conventionnels» et note qu’il manque à l’heure actuelle des incitations à amorcer la transition écologique.