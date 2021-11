Coronavirus : «La Confédération doit présenter un plan de mesures»

La task force de la Confédération dresse un tableau sombre de la situation sur le plan de la pandémie. Les experts et les politiques demandent au Conseil fédéral d’agir. Des annonces pourraient intervenir ce mercredi.

«Nous avons répété les erreurs de l’année dernière»

Le spécialiste avance des pistes pour éviter le pire avec la mise en place rapide de la 3e dose de rappel, un nombre de vaccinations plus élevées, une obligation de porter le masque élargie et le télétravail par exemple. «Mais cela ne suffira pas et nous n’échapperons pas à des mesures de limitation des contacts» poursuit l’infectiologue, qui estime que «nous avons répété les erreurs de l’année dernière».

Jan Fehr voit néanmoins une différence avec la situation en Autriche. L’immunité est en effet susceptible d’être plus élevée en Suisse, où les écoles sont restées ouvertes plus longtemps et où les mesures visant à restreindre les contacts ont été moins drastiques. Il y a également eu dans notre pays davantage de vaccinations avec les sérums à ARN messager – qui se sont avérés très efficaces – et moins avec celui de Janssen.