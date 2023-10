La Confédération estime un déficit de financement de 1,8 milliard

Ainsi, les dépenses ordinaires de la Confédération devraient s’élever à 80,4 milliards de francs à la fin de l’année 2023. C’est 300 millions de francs de plus que les prévisions établies en juin. Cet écart est dû à une estimation plus élevée de la dette et des dépassements de crédit. Les recettes, elles, se monteraient à 79,5 milliards, soit 300 millions de francs de moins par rapport au montant budgétisé pour l’année. Ceci s’explique par une perception plus réduite de différentes taxes, dont le produit de l’impôt anticipé.