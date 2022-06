Suisse : La Confédération et les cantons pour une nouvelle exposition nationale

S’ils sont partants pour la tenue d’une exposition nationale en 2027, le Conseil fédéral et les cantonaux ne veulent pas «endosser le rôle d’initiateurs» d’un tel événement.

Le Conseil fédéral et la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) se sont prononcés ce mercredi sur la tenue d’une nouvelle exposition nationale. Dans un papier de position commun, ils ont posé les grandes lignes des conditions-cadres et ont dessiné les contours d’un futur événement.

À noter que la Confédération et les cantons ne souhaitent pas «endosser le rôle d’initiateurs d’une exposition nationale»: ils sont d’avis que la conduite et la responsabilité du projet doivent être menées de bout en bout par l’association organisatrice. Berne et les cantons se disent toutefois disposer à accompagner le processus de planification. L’association organisatrice aura comme interlocuteur auprès de la Confédération, le Secrétariat d’État à l’économie (SECO), et auprès des cantons, la CdC.