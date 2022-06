Sexualité: La Confédération explique les plugs anaux aux jeunes de 12 ans

Selon Santé sexuelle Suisse, le manuel convient pour les centres de conseils et les écoles.

La brochure s’appelle «Hey You», a été rédigée par la fondation «Santé sexuelle Suisse» et fait débat au Palais fédéral. La fondation, qui reçoit environ 800’000 francs de la Confédération sur son budget total de 1,2 million, serait beaucoup trop explicite dans ce livret, estiment certains parlementaires. Raison pour laquelle la conseillère nationale Verena Herzog (UDC/TG) déposera ce jeudi une intervention dans laquelle elle demande au Conseil fédéral de prendre position.

«Cette brochure sur la sexualité est tout simplement exagérée», déclare la politicienne de droite. «Des enfants de 12 ans sont déjà confrontés à différents jeux sexuels, pratiques ou à la proposition d’avoir plusieurs ‘sex friends’ (personnes avec lesquelles on entretient uniquement des rapports sexuels et non affectifs).» La Thurgovienne ne souhaite pas que de telles choses soient diffusées dans les écoles.