Suisse

La Confédération investira 3 milliards dans ses «nouvelles» routes

Une vingtaine de tronçons suisses doivent être sujet à des révisions pour remplir les nouvelles exigences de sécurité. Cela équivaut à 414 kilomètres de travaux.

Pour arriver à ce chiffre, l'Office fédéral des Routes (OFROU) a analysé les différents tracés selon quatre domaines: chaussées et revêtements, ouvrages d'art (ponts, parois antibruit, passages), tunnels et ouvrages géotechniques, ainsi qu'équipements d'exploitation et de sécurité, peut-on lire dans un rapport publié au début du mois.

Un exemple valaisan

Parmi les tronçons «critiques», figure celui reliant Martigny au Grand-St-Bernard. Interrogé sur les ondes de la radio valaisanne Rhône FM, David Wetter, chef de la filiale de Thoune à l’OFROU, estime que «les planifications doivent vraiment commencer au plus vite» sur ce secteur de même qu'une analyse encore plus en détail la situation.

«Pour ce tronçon, on estime à 50 millions de francs les travaux étalés sur 5 ans», relève David Wetter. «C’est une première étape. Ce sont des travaux qui n’ont pas été réalisés sur les 15 dernières années. Alors forcément, on ne peut pas rattraper tout ça en deux trois mois. Parallèlement, nous réalisons d’autres analyses. Je pense ici aux risques liés aux dangers naturels par exemple», ajoute-t-il.

Egalement interrogé sur Rhône FM, Vincent Pellissier ingénieur cantonal, explique aussi qu'avant la reprise de ces 414 kilomètres, la Confédération gérait environ 1800 kilomètres de routes, soit autant que le Valais. Mais «la Confédération a, à peu près, pour chaque kilomètre dix fois plus d'argent à disposition pour entretenir son réseau». Les exigences sont par ailleurs plus élevées car les routes nationales connaissent davantage de trafic.

Examination périodique

La Confédération peut compter sur le fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération (FORTA) qui garantit le financement nécessaire à l’entretien, l’aménagement et l’exploitation de ses 2254 kilomètres de routes nationales sur le long terme. Au total, celles-ci comptent 280 tunnels et 4270 ponts et surpassages.