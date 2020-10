Coronavirus : La Confédération lance une nouvelle campagne de prévention

Devant la hausse du nombre de nouveaux cas, Berne lance une nouvelle campagne sous forme d’affiches dans l’espace public et sur les réseaux sociaux.

Le nombre de cas augmente, le taux de positivité également et la part des personnes âgées progresse. Cette évolution nous inquiète, a déclaré vendredi devant la presse Anne Lévy, nouvelle directrice de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) depuis le 1er octobre.

Règles d’usage maintenues

La nouvelle campagne qui va démarrer sous forme d’affiches dans l’espace public et sur les réseaux sociaux maintient les règles d’usage: la distance d’un mètre et demi, l’hygiène des mains, le port du masque quand la distance ne peut pas être tenue et le téléchargement de l’app Swiss Covid.