Statistiques : La Confédération met la crise du Covid-19 en infographies

L’Office fédéral de la statistique vient de publier trois infographies relatant la crise sanitaire sous trois angles différents: la santé, la culture et la criminalité.

Aux nombreuses données déjà publiées par la statistique publique sur la pandémie de Covid‑19 , l’Office fédéral ajoute trois nouvelles infographies consacrées à trois thématiques: santé, culture et criminalité. Ces infographies montrent notamment que la deuxième vague de la pandémie, survenue fin 2020 et début 2021, a causé cinq fois plus de décès que la première vague, enregistrée au printemps 2020.