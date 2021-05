Météo : La Confédération opère une mue dans les alertes canicule

À partir du mois de juin, MétéoSuisse adapte les alertes canicule pour accroître leur utilité. Le nouveau concept prend notamment en considération la température nocturne.

L’Office fédéral de météorologie et de climatologie, MétéoSuisse, modifie son plan de bataille pour les alertes canicule. Dès ce mardi 1er juin, le nouveau concept s’appuiera sur la température moyenne journalière et pourra également émettre une alerte de degré 2.

Le corps à rude épreuve, même la nuit

Selon l’office, la chaleur peut représenter un risque à prendre au sérieux pour la population, la nature et les infrastructures. En raison du changement climatique, il est prévu que les périodes de stress thermique important deviendront plus intenses, plus longues et plus fréquentes (Scénarios climatiques pour la Suisse CH2018 ).