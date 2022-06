Valais : La Confédération organisera les trois prochaines Patrouilles des glaciers

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) est responsable de l’organisation des trois prochaines Patrouilles des glaciers (PdG). La gestion du départ, de l’arrivée et la sécurisation de la course incomberont ainsi à la Confédération. L’Etat du Valais est pour sa part chargé de nommer le Conseil et le président de la fondation, de contrôler ses finances ainsi que d’assurer son secrétariat.

La patrouille des glaciers, évènement phare du ski-alpinisme. LMS

Un contrat-cadre visant à assurer la pérennité de la PdG a été signé par le chef du Département de la sécurité, des institutions et du sport valaisan (DSIS), Frédéric Favre, et le DDPS. Ce document fixe les lignes directrices des relations entre le DDPS et l’Etat du Valais, afin de créer les conditions favorables à l’organisation de la PdG pour les éditions 2024, 2026 et 2028.

Une feuille de route avait déjà été signée en juin 2021 entre le DDPS, l’Etat du Valais et l’Association de soutien, de gestion et de promotion de la PdG (ASPdG). Afin de pérenniser l’événement sportif, les parties ont convenu de planifier l’organisation de la course de trois éditions en trois éditions, la première fois pour celles de 2024, 2026 et 2028. Une Fondation d’utilité publique avait alors été créée, afin de promouvoir la PdG et lui assurer une protection financière.