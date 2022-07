Guerre en Ukraine : La Confédération refuse de soigner les blessés et malades ukrainiens

La Suisse a reçu une demande d’aide en mai dernier pour prendre en charge des blessés et des malades ukrainiens. Le conflit, qui dure depuis bientôt quatre mois, a détruit de nombreuses infrastructures hospitalières. Le gouvernement ukrainien cherche à soigner à l’étranger des soldats blessés au combat, mais aussi des civils, des malades et des personnes accidentées que le système de santé en Ukraine n’a plus les moyens de prendre en charge.