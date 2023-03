Suisse : La Confédération relève légèrement sa prévision de PIB 

D’un côté, «la Chine connaît actuellement une forte reprise» et «la situation énergétique en Europe s’est détendue au cours des derniers mois», soupèse le Seco dans le communiqué. De l’autre, «l’évolution de l’inflation sous-jacente dans les grands pays industrialisés a été moins favorable que prévu, ce qui devrait engendrer des politiques monétaires plus restrictives et freiner la demande mondiale.»