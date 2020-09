Suisse : Pédophilie: la Confédération s’engage à plus de prévention

Les offres de conseils et de traitements destinées aux pédophiles comportent des lacunes en Suisse. Le Conseil fédéral est prêt à investir pour plus de prévention.

Les offres de conseil et de traitement destinées aux pédophiles comportent des lacunes en Suisse. Le Conseil fédéral est prêt à subventionner la prévention et à soutenir la coordination de l’offre dans toutes les régions du pays. Il a adopté ce vendredi un rapport sur le sujet.

Selon cette analyse, il n’existe pas d’offre de traitement structurée pour les personnes attirées sexuellement par les enfants. On trouve des initiatives individuelles. Il y a en outre de fortes disparités régionales, des lacunes subsistant notamment en Suisse alémanique et au Tessin. Dans le canton latin, il n’existe aucune institution offrant des thérapies.

Les thérapies sont difficilement repérables en ligne et leurs prestataires ne sont pas réunis au sein d’un réseau global. Il n’existe pas non plus de normes procédurales communes concernant les groupes cibles, les conditions-cadres du traitement, la garantie de l’anonymat et l’information des autorités concernées.