Suisse : La Confédération tient son nouveau procureur général

Le Parlement devrait élire cet automne le successeur de Michael Lauber. Après une longue procédure de sélection, la Commission judiciaire de l’Assemblée fédérale et sa sous-commission ont choisi, à l’unanimité, l’actuel commandant de la police cantonale bernoise.

Selon le site de la police bernoise , Stefan Blättler a baigné depuis tout petit dans le milieu puisque son père était lui-même commandant de la police cantonale de Nidwald. Il a quitté ce canton pour suivre des études de droit à Neuchâtel. Après l’obtention de son doctorat, en 1987, il a été assistant à la Chaire de droit pénal et procédure pénale, toujours à Neuchâtel, avant d’occuper un poste à UBS à Genève. Dès 1989, il a intégré la police cantonale bernoise, d’abord à la police judiciaire, puis comme chef de la police régionale du Seeland-Jura bernois avant de prendre la responsabilité du secteur Planification et engagement.

Dès 1995, il a fonctionné comme remplaçant du commandant, poste qu’il a ensuite endossé à plein temps dès 2003. Trois ans plus tard, le 1er août 2006, il a été nommé commandant de la police cantonale bernoise, qui compte plus de 2500 employés. Ce qui ne l’a pas empêché de continuer à enseigner à l’Université de Berne, en tant que chargé de cours en droit pénal accessoire et en criminalistique. Stefan Blättler, qui parle couramment allemand, français, italien et anglais, fait également partie de diverses commissions nationales et internationales, préside la Fondation de l’Institut suisse de police et occupe le poste de directeur stratégique de Disaster Victim Identification (DVI).