Suisse - La Confédération veut doubler l’offre des transports publics

La Confédération prévoit une grosse offensive afin que la population privilégie les transports en commun au transport privé. C’est ce que révèle ce dimanche la NZZ am Sonntag. L’Office fédéral des routes s’est notamment fixé comme objectif de doubler, d’ici à 2050, les déplacements en train. Il compte aussi doubler les transports de marchandises dans les mêmes délais.

Le dominical rappelle que ces ambitions sont étroitement liées au fait que le Conseil fédéral a décidé, il y a deux ans, d’atteindre l'objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Or le trafic routier, qui génère actuellement plus de 30% des émissions de gaz à effet de serre, met cet objectif en péril. Raison pour laquelle les autorités souhaitent mettre le paquet afin de motiver un maximum de personnes à utiliser les transports en commun. On ignore pour l’heure quelles mesures concrètes seront prises. Des clarifications sont actuellement en cours à Berne. Des experts ont notamment été chargés de calculer les coûts d’une telle mise en oeuvre tout comme sa faisabilité.