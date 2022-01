Aide sociale – La Confédération veut inciter plus de bénéficiaires de l’aide sociale à travailler

Forte hausse des dépenses en dix ans

Les dépenses annuelles nettes au titre de l’aide sociale en Suisse ont augmenté de près de 900 millions de francs entre 2010 et 2019, pour atteindre 2,8 milliards de francs. Ces coûts sont à la charge des communes et des cantons. Le recours à l’aide sociale est, avec un pourcentage de 8,8%, nettement plus fréquent parmi les ressortissants d’États tiers que parmi les Suisses (2,3%) ou que parmi les personnes entrées en Suisse en vertu de la libre circulation des personnes (2,8%). Afin de prévenir le risque de dépendance à l’aide sociale et de mieux mettre à profit le potentiel de la main-d’œuvre spécialisée disponible en Suisse, un projet de préapprentissage d’intégration a été lancé en 2019. Depuis 2021, il est aussi ouvert aux jeunes qui ne relèvent pas de l’asile, en particulier les ressortissants d’États tiers ou de pays membres de l’UE/AELE arrivés en Suisse, au titre du regroupement familial.