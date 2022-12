Mosquée à Neuhausen (SH): La Confédération veut surveiller un ex-terroriste mais a les mains liées

On apprend désormais que le canton de Schaffhouse envisage également son application. Un Irakien, qui a fait de la prison pour avoir participé aux affaires de l’État islamique (EI), est engagé dans la mosquée de Neuhausen (SH) depuis sa fondation en 2021. La police fédérale (FedPol) estime que, dans ce cas, des mesures préventives doivent être prises conformément à la MPT. C’est ce qu’a déclaré la cheffe de la FedPol, Nicoletta della Valle, à nos confrères de «20 Minuten» cet été. Or tout dépend en premier lieu du canton compétent. Schaffhouse doit ainsi déposer une demande bien justifiée auprès de la Confédération pour que celle-ci puisse décider des mesures préventives.

Schaffhouse prépare sa demande

FedPol a expulsé Osamah

Osamah, 35 ans, est arrivé en Suisse en 2011 et y a déposé une demande d’asile. En 2014, le Service de renseignement de la Confédération a reçu une information de la CIA selon laquelle un homme en Suisse, handicapé moteur et bénéficiaire de l’aide sociale, était membre d’un groupe terroriste. Il a été localisé et arrêté à Schaffhouse. Pour appartenance à l’EI et autres délits, Osamah a été condamné à plusieurs années de prison. Le tribunal a considéré qu’il était possible, mais pas prouvé, qu’il ait œuvré à un attentat en Europe.