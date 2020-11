Dans sa séance ordinaire de ce mercredi, le Conseil fédéral a décidé de mettre 115 millions à disposition des clubs afin de «sauvegarder les structures de base du sport de performance et du sport populaire en Suisse». Le gouvernement tient également à «maintenir le championnat et les matches».

Cette manne est soumise à des exigences strictes. Les clubs «doivent notamment réduire durablement les très hauts salaires et renoncer à la distribution de dividendes, poursuivre le travail d’encouragement de la relève et de la promotion des femmes dans la même mesure que lors de la saison 2018-2019». En outre, les fonds devront être «utilisés de manière totalement transparente».

Viola Amherd: «On se rend compte que cela ne suffit plus»

La cheffe du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports a étayé ses propos: « Après des prêts dans un premier temps, nous nous rendons bien compte que cela ne suffit désormais plus. Cette mesure avait été prise avec deux tiers des spectateurs présents dans les stades et patinoires. C’est pourquoi nous avons pris la moyenne de spectateurs des clubs lors de la saison 2018-2019 pour calculer le montant d’aide alloué aux clubs. Pour arriver à ces 115 millions, nous avons pris le pire scénario possible, à savoir que toute la saison de football et de hockey se déroulera devant des gradins vides. Nous sommes conscients qu’il y a aussi des pertes en matière de sponsoring, gastronomie et marketing. Mais la Confédération ne va pas aider dans ces domaines.»