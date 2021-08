Football - Revivez la conférence de presse de Lionel Messi à Paris

On demande à Messi si son plus grand défi après plus de 20 ans passés à Barcelone, ce ne serait pas de changer de pays, de vie et de culture, pour lui et sa famille. «Bien sûr que pour moi, c'est une nouvelle expérience. Mais je suis prêt. Finalement, c'est du football, et le foot est le même partout. Cela dit, il était aussi important pour moi que ma famille se sente bien. Mais nous sommes prêts. Je suis sûr que ce sera une très belle expérience. Et on arrive quand même dans une ville incroyable!»