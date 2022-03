Covid – La conférence de presse du Conseil fédéral sur la levée des mesures

Il dit aussi que les tests se poursuivront pour ceux qui le souhaitent et la Confédération continuera à les prendre en charge. On pourra se faire tester pour savoir si l'on est infecté et ainsi protéger son entourage, mais aussi pour des raisons plus administratives: un résultat de test positif doit pouvoir faire office de certificat à présenter à son employeur pour justifier une absence. Le but est de ne pas surcharger ainsi les cabinets médicaux pour des patients qui ont besoin d'un certificat médical.