Dopage : «La confiance dans le système antidopage russe est encore très faible»

Processus en trois phases

Contentieux depuis 2010

«Nous devrons vérifier chacune des conditions de réintégration et vérifier signifie vérifier – ne pas simplement accepter la parole de quelqu’un, a-t-il martelé. Nous continuons également à soutenir la recommandation du Comité international olympique et du Comité international paralympique visant à empêcher la participation de la Russie sur la scène sportive internationale», a encore ajouté M. Banka.

D’une ampleur inédite dans l’histoire sportive, le contentieux russe dure depuis 2010, implique les services secrets et le ministère russe des Sports, et a attisé les tensions entre Moscou et les instances sportives perçues comme des instruments de domination occidentale.