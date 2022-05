Adhésion de la Finlande à l’OTAN : «La confiance dans le voisin est maintenant partie»

Alors que la Finlande doit officialiser, dimanche, sa candidature à l’OTAN, nombre de ses citoyens qui vivent à quelques mètres de la Russie sont soulagés. Malgré les liens tissés avec les frontaliers.

Perturbé depuis le début de la guerre en Ukraine, Martti Kailio, 73 ans, garde son fusil à portée de main dans sa maison d’Hiivaniemi, dans l’est de la Finlande, avec vue sur la Russie, de l’autre côté du lac. «Cela me met tellement en colère que je serais parmi les premiers volontaires pour y aller avec mon arme chargée, même si je ne suis plus assez jeune pour être soldat», explique le retraité.

Pour beaucoup de Finlandais vivant près de la frontière avec le puissant voisin russe, l’imminence d’une candidature de leur pays à l’OTAN, qui doit être officialisée ce dimanche, est accueillie avec soulagement. «On aurait dû adhérer plus tôt. Ça n’a pas de sens d’attendre plus longtemps», lâche Martti Kailio.

L’opinion a vite basculé

La Finlande, qui partage une frontière de 1300 kilomètres avec la Russie, est par le passé restée en dehors des alliances militaires depuis son indépendance, en 1917. Mais après l’invasion de l’Ukraine par Moscou, fin février, l’opinion publique et les responsables politiques ont basculé de façon spectaculaire en faveur du parapluie «otanien», avec le président et la Première ministre appelant, jeudi, à la rejoindre «sans délai».

«Je ne suis plus trop inquiet»

Veli-Matti Rantala, un ancien pilote maritime de 72 ans, dont la ferme est à quelques pas de la frontière russe, à Suokumaa, tient un vieux casque rouillé dans ses mains, en racontant les batailles qui ont eu lieu dans les forêts alentour. «Je ne suis plus trop inquiet de la situation, maintenant que nous rejoignons la communauté occidentale, l’aide viendra», dit-il. Pour lui, rejoindre l’alliance est une «nécessité».

«Rien de négatif à dire sur les Russes»

Avant la guerre en Ukraine, Jaana Rikkinen, qui habite à Vainikkala, avait aussi l’habitude de faire des virées shopping ou de passer des week-ends à Saint-Pétersbourg, sans avoir «rien de négatif à dire» sur les Russes. Mais cette «confiance dans le voisin est maintenant partie», explique la quinquagénaire. «La frontière est fermée, et si on la traversait, on ne sait pas ce qui pourrait se passer.»