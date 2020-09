Suisse : La confiance des employeurs est revenue

Près de la moitié des employeurs se disent convaincus que d’ici un an la Suisse retrouvera les niveaux d’embauche qui ont précédé la crise pandémique.

Le baromètre, réalisé entre le 15 et le 28 juillet, montre aussi que 42% des employeurs sont convaincus que d’ici un an la Suisse retrouvera les niveaux d’embauche qui ont précédé la crise pandémique. Mieux encore, 26% estiment que cela se fera avant la fin de l’année.

Optimisme outre-Sarine

Ce sont les employeurs de la région du Mittelland et de Zurich qui affichent le plus d’optimisme sur les perspectives d’embauche (+6%), alors que ceux du Tessin sont plus négatifs (-2%). En Suisse italienne cependant, ce dernier chiffre est contrebalancé par une embellie considérable par rapport au trimestre précédent (+12%).