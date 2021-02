États-Unis : La confirmation de la candidate de Biden pour le budget en péril

Le sénateur démocrate américain Joe Manchin a annoncé vendredi qu’il s’opposerait à la confirmation de Neera Tanden, candidate de Joe Biden pour diriger le budget à la Maison-Blanche, ce qui pourrait condamner sa nomination et marquer un premier revers pour le nouveau président américain.

«J’estime que ses déclarations ouvertement politiques auront un impact toxique et néfaste sur les importantes relations de travail entre les membres du Congrès et le prochain directeur» de l’OMB, a écrit Joe Manchin, un démocrate modéré. «C’est pour cette raison que je ne peux pas soutenir sa nomination.» Ce service très puissant est notamment chargé de développer le budget voulu par le président et d’évaluer les projets et dépenses de ses ministres.