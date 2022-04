Valais: la Congrégation du Grand-Saint-Bernard dénonce à nouveau un cas d’abus sexuel

Valais : La Congrégation du Grand-Saint-Bernard dénonce à nouveau un cas d’abus sexuels

Au début des années 1980, un chanoine a commis des attouchements sur un enfant alors âgé de 12 ans. Le prêtre a reconnu les faits et une procédure pénale est en cours.

Au début du mois d’avril, la Congrégation du Grand-Saint-Bernard avait déjà dénoncé un chanoine accusé d’abus sexuels sur une femme, mineure à l’époque des faits, qui remontent à plus de trente ans. Mercredi, à la suite des démarches du prévôt de la congrégation, un communiqué de presse a été diffusé. Au début des années 1980, un religieux a commis des attouchements sexuels sur un enfant de 12 ans, alors qu’il était enseignant au sein du collège de Champittet à Pully (VD), alors géré par la Congrégation des chanoines du Grand-Saint-Bernard. Le prêtre a avoué les faits et une procédure pénale est en cours.

D’après le communiqué, relayé par «Le Nouvelliste», «c’est la victime qui a informé récemment l’évêque de Sion de ces faits inqualifiables et d’une intense gravité». Le religieux est retraité aujourd’hui et n’a plus aucune fonction au sein de l’Église. Une procédure pénale en Église est également en cours.