Animaux : La consanguinité menace la survie du lynx en France

L’étude d’une association publiée lundi alerte sur la survie du lynx boréal en France, en raison notamment de problèmes de consanguinité. Disparu au début du XXe siècle, le plus grand félin sauvage d’Europe est revenu en France dans les années 1970 par la Suisse, où il avait été réintroduit il y a une quarantaine d’années à partir de lynx originaires des Carpates. Sa population est désormais estimée à environ 150 individus, principalement dans les Alpes et le Jura, et la France a publié au printemps 2022 son premier plan national de protection de l’espèce.