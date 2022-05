Investiture d’Emmanuel Macron : «La conscience de la gravité des temps m’habite»

Le président français a été investi samedi lors d’une cérémonie sobre mais chargée de symboles au Palais de l’Elysée.

Le chef de l’État a promis de présider avec «une nouvelle méthode» en «planifiant, en réformant, en associant» les Français. Il a fait à la jeunesse «le serment de léguer une planète plus vivable et une France plus vivante, plus forte». Il a salué les invités, dont des soignants, des élus locaux, des responsables associatifs, des sportifs, incarnant les priorités affichées du nouveau quinquennat.