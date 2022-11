Santé : La consommation d’antibiotiques a bien diminué

Tant en médecine humaine que vétérinaire, les praticiens prescrivent moins d’antibios. Les efforts contre l’antibiorésistance portent donc leurs fruits, se réjouit Berne.

La résistance aux antibiotiques est un gros sujet de préoccupation pour le Conseil fédéral depuis longtemps. AFP

Cinq ans après le lancement de la stratégie «antibiorésistance» (StAR), les mesures pour lutter contre la résistance aux antibiotiques portent progressivement leurs fruits en Suisse, se réjouit jeudi l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). En effet, la consommation totale de ces médicaments en médecine humaine a diminué de 19% entre 2019 et 2021, selon le rapport 2022 sur le sujet.

La meilleure hygiène (lavage et désinfection plus fréquents des mains et port du masque) et la réduction des contacts en raison du Covid-19 ont probablement joué un rôle important à cet égard, car elles ont entraîné un recul général des infections, estime l’OFSP qui relève en outre que la Suisse fait partie des pays qui ont utilisé le moins d’antibiotiques pendant la pandémie.

La Suisse bonne élève

L’OFSP souligne aussi, toujours en comparaison européenne, que la Suisse continue de figurer parmi les pays présentant la plus faible consommation d’antibiotiques en général. Mais il y a des différences régionales. Romands et Tessinois s’en font en effet nettement plus prescrire que les Alémaniques.

Ce sont d’abord pour les infections des voies urinaires (40%) et des maladies des voies respiratoires supérieures que ces médicaments sont utilisés.

Moins d’antibios pour les animaux aussi

Chez les animaux, le recul est également marqué. Les vétérinaires ont prescrit quelque 6% d’antibiotiques de moins en 2021. Depuis 2012, les prescriptions d’antibiotiques ont même chuté de près de moitié. La consommation de médicaments critiques, autrement dit ceux qui sont particulièrement importants en médecine humaine, a aussi continué de reculer. Depuis 2016, une diminution de près de moitié a, là aussi, été enregistrée.

Autre constat réjouissant: dans l’ensemble, les taux de résistance se sont stabilisés ces dernières années. Mais le rapport souligne que si l’antibiorésistance est restée stable pour certains types de bactéries, elle a considérablement augmenté pour certaines autres.

Importantes mesures

L’OFSP rappelle que d’importantes mesures ont été mises en œuvre ces dernières années, non seulement en médecine humaine et vétérinaire, mais aussi dans l’agriculture, pour réduire l’utilisation de ces substances et empêcher la formation de résistances. Ainsi, depuis 2019, les vétérinaires doivent déclarer toute prescription d’antibiotiques. Un réseau développé en médecine humaine permet aussi de mieux surveiller l’utilisation des antibiotiques chez les humains.

La recherche continue également. Une équipe de l’Université de Genève a ainsi découvert qu’un médicament pour l’herpès était susceptible d’affaiblir les bactéries insensibles à l’action des antibiotiques.

