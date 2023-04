La consommation d’électricité a baissé, mais pas autant qu’espéré

La Suisse a consommé l’an dernier quelque 57 milliards de kWh, soit une baisse de 1,9% par rapport à 2021. Ce qui représente la consommation annuelle d’électricité de 220’000 ménages, indique jeudi l’Office fédéral de l’énergie (OFEN). On est toutefois loin de la baisse de 5% qu’espérait le Conseil fédéral en août dernier.

La conjoncture économique (+2,1%) et l’évolution démographique (+0,82) ont fait progresser la consommation. Mais les températures plutôt douces, l’amélioration de l’efficacité énergétique et les appels de la Confédération à économiser l’électricité suite à la guerre en Ukraine ont contribué à la faire baisser, estime l’OFEN.

17,2% de degrés-jours de chauffage en moins

C’est au 4e trimestre, soit l’automne dernier et au début de l’hiver, que la baisse a été le plus marquée (-7,2%). Les conditions météo clémentes ont en effet permis de diminuer de 17,2% les degrés-jours de chauffage en 2022. Or le chauffage représente 10% de l’électricité consommée en Suisse. Cette douceur a donc permis d’influencer fortement la baisse globale de la consommation, explique l’OFEN.