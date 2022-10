Energie: Malgré la crise, la consommation d’électricité en Suisse est en hausse

Énergie : Malgré la crise, la consommation d’électricité en Suisse est en hausse

«Chaque kilowattheure économisé compte et permet de pouvoir mieux gérer ou anticiper la crise», avouait il y a peu le conseiller fédéral Guy Parmelin sur les ondes de la RTS. Et il y a un mois, la Confédération a annoncé investir dix millions de francs dans la campagne d’économie «L’énergie est rare, ne la gaspillons pas». Lors du lancement de la campagne, le Vaudois ajoutait «Chaque kilowattheure compte». Sa collègue ministre de l’Energie Simonetta Sommaruga a donné des conseils pratiques d’économie à la population lors de la conférence de presse.

Un électrochoc nécessaire

Un expert en énergie esquisse une raison à cette situation. «Le problème, c’est que les gens ne réagissent qu’avec un certain retard. En règle générale, il faut en plus une expérience choquante pour que les gens se mobilisent. Cela peut être des prix très élevés ou un black-out.» Par ailleurs, un autre problème réside dans le fait que les données de consommation des fournisseurs d’énergie ne peuvent actuellement pas être séparées selon les trois secteurs que sont l’industrie, les services et les particuliers. Ces imprécisions peuvent être problématiques. La question se pose en effet de savoir sur quelle base la Confédération prendrait des mesures plus sévères pour économiser l’énergie.