Genève – La consommation du futur collisionneur du CERN en question

Recherche fondamentale

Le Future Circular Collider (FCC), c’est la prochaine génération de collisionneurs de particules, explique le CERN sur son site internet. Une infrastructure qui doit venir prendre la suite du LHC, le plus grand et le plus puissant collisionneur de particules au monde actuel, vers 2045 pour la première étape, puis 2060 dans la deuxième phase. Il s’agit d’accélérer des particules, comme des protons, avant de les faire se heurter à très haute vitesse. La collision permet de créer d’autres particules et, ainsi, de confirmer la réalité de théories de la physique des particules et d’étudier les mystères de l’univers, notamment de sa création. Plusieurs options sont actuellement à l’étude, notamment pour déterminer quelles particules devraient être entrechoquées dans la future infrastructure. L’étude de faisabilité rendra ses conclusions en 2025. Si elle aboutit au constat que la construction d’un nouveau collisionneur est réalisable, alors, une proposition pourrait être soumise au Conseil du CERN d’ici la fin de la décennie.