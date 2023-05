Baisse historique de la consommation mondiale de gaz en 2022

L’explosion des prix du gaz a freiné la demande et entraîné un mouvement d’économies d’énergie.

La consommation mondiale de gaz a connu une baisse historique de 1,6% en 2022, dans le sillage de la guerre en Ukraine et des ruptures d’approvisionnement du gaz russe vers l’Europe, selon des données préliminaires de Cedigaz, l’association internationale pour l’information sur le gaz. D’origine essentiellement fossile, la consommation de gaz dans le monde a chuté à 4000 milliards de m³ «dans un contexte de crise énergétique sans précédent et de forte inflation», souligne Cedigaz dans un communiqué.

Il s’agit d’une baisse pouvant être qualifiée d’historique, selon l’association, après une hausse record de 4,5% en 2021 et une baisse de 2% en 2020, année particulière marquée par la pandémie de Covid-19. Mais 2022 restera bien l’année de «la pire crise du gaz naturel et de l’énergie de l’histoire en raison de l’invasion russe de l’Ukraine», rappelle Cedigaz qui compte une centaine de membres dans 40 pays.

Les températures hivernales douces ont freiné la demande

«L’année 2022 a notamment connu la plus forte baisse de la consommation de gaz de l’UE de l’histoire, en baisse de 13% à 353 milliards de m³», selon l’association. Des baisses importantes ont également été enregistrées dans les pays de la CEI et en Ukraine (-4,6%) ainsi qu’en Asie-Océanie (-1,6%), contrastant avec des croissances en Amérique du Nord et au Moyen-Orient.