Présidentielle américaine : La Constitution n’avait pas prévu le déni de défaite

Donald Trump refuse toujours de reconnaître la victoire de Joe Biden. Or, la Constitution américaine ne prévoit rien dans ce cas de figure.

«De grandes informations sur la fraude électorale concernant la Géorgie. Restez à l’écoute!» Malgré l’avance importante dont bénéficie maintenant le démocrate Joe Biden – 306 grands électeurs contre 232 – et en dépit des nouveaux revers dans les Etats de Géorgie et du Michigan, le président sortant républicain, Donald Trump, poursuit ses attaques sur le processus électoral au moyen de tweets et conteste toujours le résultat du

scrutin.