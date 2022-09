Guerre en Ukraine : La contre-attaque ukrainienne «est un échec colossal» de la Russie

La «Russie n’a pas su anticiper», selon Pierre Grasser, historien des relations internationales et chercheur au laboratoire Sirice à Paris. Comme bien d’autres, il évoque la manipulation des Ukrainiens, qui ont annoncé une contre-attaque dans le sud avant d’en lancer une plus massive encore dans le nord-est. «Des signaux faibles auraient cependant pu alerter» Moscou, estime-t-il, d’autant que l’Ukraine «semble avoir sondé cette ligne de front tout au long du mois d’août» par des opérations de petite envergure.

Images satellites accessibles à tous

L’effet de surprise est d’autant plus inattendu que ce conflit fait l’objet d’une profusion sans précédent d’images satellites et d’informations disponibles à tous – ce que les espions appellent les «sources ouvertes». Aucun mouvement majeur de troupes ou d’artillerie ne peut en principe échapper à l’ennemi. Rob Lee, chercheur à l’Institut de recherche des relations internationales (FPRI) de Philadelphie (USA), relève même que certaines chaînes russes sur Telegram évoquaient une concentration ukrainienne près de Kharkiv depuis un mois.

Centralisation extrême

Manque d’anticipation

Le renseignement russe avait été stigmatisé, y compris par Poutine lui-même, comme la faible capacité d’adaptation des unités de combat, déconnectées de leur état-major. L’armée russe s’est ensuite réorganisée, progressant dans le Donbass au printemps et infligeant de lourdes pertes à son adversaire. Mais ses faiblesses organiques sont réapparues depuis. La guerre se gagne moins dans le combat du jour que dans l’anticipation de celui du lendemain. Et sur ce point, l’héritière de l’Armée Rouge semble à la peine.

Mauvaise préparation

Mobilisation ukrainienne

Le poids des Occidentaux

Reste que Moscou ne pouvait ignorer que le président Volodymyr Zelensky finirait par obtenir l’armement moderne réclamé à ses alliés. Ses chefs militaires «ont échoué à se préparer à l’introduction des armes de l’Otan», assure sur son compte Twitter Christopher Dougherty, du CNAS à Washington. Les missiles Himars et Harm ou les obusiers automoteurs Caesar ont d’autant plus modifié le cours de la guerre que Moscou n’a pas anticipé leur impact sur les combats.

Kiev appuie là où ça fait mal

«À chaque étape, la Russie ne parvient pas à prendre les bonnes décisions rapidement», insiste le chercheur. En face, forte de la réforme de son armée depuis la perte de la Crimée en 2014, et riche de l’assistance des services occidentaux, l’Ukraine appuie là où ça fait mal. «La capacité de l’Ukraine à rassembler, traiter une information et agir rapidement et efficacement lui a donné un avantage majeur sur la structure de commandement centralisée et sclérosée de la Russie», résume Christopher Dougherty.