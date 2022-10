Guerre en Ukraine : La contre-offensive de Kiev gagne du terrain dans le Sud

«Pertes infligées à l'ennemi»

De leur côté, les forces ukrainiennes gardent le silence sur leurs avancées dans le Sud du pays. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est borné à dire dans son adresse du soir lundi que «de nouvelles localités ont été libérées dans plusieurs régions.» «De plus en plus d’occupants cherchent à fuir, de plus en plus de pertes sont infligées à l’armée ennemie», a-t-il encore dit.