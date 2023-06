Guerre en Ukraine: «La contre-offensive ukrainienne a commencé»

Les Russes affirment eux avoir repoussé une offensive ukrainienne dans la région de Zaporijjia, et assurent avoir infligé de lourdes pertes à Kiev. «La contre-offensive ukrainienne a commencé», estiment de nombreux observateurs dont le centre d’analyse américain Institute for the Study of War (ISW), qui précise toutefois ne pas s’attendre à «une seule grande opération» mais à une série de différentes actions coordonnées, comme c’est le cas actuellement. «Vu l’emploi des matériels occidentaux, il semble que l’offensive ukrainienne est en cours», estime l’analyste américain Michael Kofman, cité dans le quotidien britannique The Financial Times.