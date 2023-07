Guerre en Ukraine: La contre-offensive «va plus lentement qu’on ne l’avait prédit» mais avance

Des partenaires qui «traînent des pieds»

500 à 2000 mètres par jour

Si Valery Zaloujny dit être en contact permanent avec ses partenaires militaires occidentaux, comme le chef d’état-major américain Mark Milley, ce ne sont pas eux qui prennent les décisions, regrette-t-il. «Le temps que les décisions soient prises, il est évident que beaucoup de personnes meurent, chaque jour, et en grand nombre. Simplement parce que les décisions ne sont pas prises tout de suite», insiste-t-il.

A Washington, Mark Milley a répondu que les Etats-Unis et leurs alliés faisaient leur possible pour envoyer ce dont l’Ukraine a besoin. «Nous leur donnons toute l’aide possible», a-t-il déclaré à la presse vendredi. Leur livrer des F-16 ou des missiles tactiques ATACMS, est «sur la table, mais aucune décision n’a été prise pour l’instant». La contre-offensive «va plus lentement qu’on ne l’avait prédit», a-t-il également estimé, mais «la guerre, c’est comme ça». L’armée ukrainienne fait néanmoins «des avancées continues», «500, 1000, 2000 mètres par jour, ce genre de choses», a encore noté le chef d’état-major américain.