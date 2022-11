Suisse : La Convention de Berne refuse de rétrograder la protection du loup

Ce mardi, lors de sa 42e session annuelle, le Comité permanent de la Convention de Berne ( ndlr: le traité européen sur la conservation de la faune et de la flore sauvages), a rejeté une demande de la Suisse portant sur la rétrogradation du statut de protection du loup .

Si BirdLife Suisse, le Groupe Loup Suisse, Pro Natura et le WWF Suisse «se félicitent de cette décision», les associations appellent désormais le Parlement «à respecter cette décision lors de l’examen de la loi sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages durant la session d’hiver».