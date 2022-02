Neuchâtel – La Coop de Maladière Centre soupçonnée de contrôles au faciès

La jeunesse plutôt que la couleur

A Neuchâtel, notre enquête de proximité livre une autre analyse. Les contrôles dits aléatoires viseraient très régulièrement les jeunes, plutôt indépendamment de leurs origines. Ainsi, Saïd (39 ans) originaire de Somalie, n’a jamais été contrôlé tandis que Gregory (33 ans), métis helvético-camerounais, l’a été une fois il y a belle lurette. «Mais je suis vieux maintenant et ça fait longtemps que je ne porte plus de capuche», rit-il, désignant involontairement les facteurs qui rendraient les contrôles moins aléatoires.

«La seule fois que ‘contrôle’ s’est affiché sur l’écran de la caisse, la dame s’est excusée et m’a laissée partir sans rien contrôler, témoigne Noémie, Suissesse blonde de 21 ans, avant de préciser: plus jeune, lorsque je faisais les courses avec mes copains, les gars étaient souvent contrôlés». Des jeunes hommes «lookés» training-casquette. Le témoignage d’Alyssa (18 ans) Suisso-Portugaise dont l’une des grand-mamans est Cap-Verdienne atténue la différence de genres: «Comme tous les jeunes, il nous arrive régulièrement, à mes copines et moi, d’être sujettes à des contrôles». Mais rien à voir avec son teint, pense-t-elle.

Enfin Wissem, Tunisien de 25 ans, abonde en le sens que ce serait plutôt la jeunesse qui serait visée mais sans toutefois exclure complètement une tendance au délit de faciès: «Cela fait bien longtemps que je n’ai pas été contrôlé aux caisses rapides et mes potes non plus. Mais je me rappelle qu’au début (ndlr: le centre a ouvert en 2012), lorsque c’étaient les employés qui décidaient qui contrôler, je me faisais contrôler plus souvent que mes camarades de classe».