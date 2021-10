Climat : La COP26 est «le dernier espoir» de limiter le réchauffement à +1,5 °C

En ouverture de la COP26, son président a appelé à accroître les ambitions des pays car «tous les voyants sont au rouge sur le tableau de bord du climat».

La COP26 est «le dernier et le meilleur espoir» de parvenir à limiter le réchauffement de la planète à +1,5 °C, objectif le plus ambitieux de l’Accord de Paris, a déclaré son président Alok Sharma à son ouverture dimanche à Glasgow (Écosse).

«Plus d’ambitions et d’actions»

«Certaines annonces climat récentes ont pu donner l’impression d’un tableau plus positif. Malheureusement, c’est une illusion (…). Si nous voulons un succès – et pas juste un mirage – nous avons besoin de plus d’ambition et de plus d’action», a-t-il insisté.