Climat : La COP27 adopte un texte sur les dégâts climatiques aux plus pauvres

Le président de la conférence, le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Choukri, a «imploré» les délégués de près de 200 pays réunis depuis deux semaines dans la station balnéaire de Charm el-Cheikh d’adopter les résolutions qui doivent leur être présentées. Sameh Choukri a assuré qu’elles reflétaient des «équilibres délicats» et «la plus haute ambition qui puisse être atteinte à ce moment», illustration des difficultés qu’a rencontrées cette COP, sous une présidence égyptienne très critiquée.

Il a immédiatement soumis aux délégués, qui se prononcent par consensus, la résolution la plus emblématique de cette édition, qualifiée d’historique par ses promoteurs, sur la compensation des dégâts causés par le changement climatique déjà subis par les pays les plus pauvres.

«Pertes et dommages»

+2,8°C

Ces engagements, en admettant qu’ils soient intégralement tenus, mettraient au mieux le monde sur la trajectoire de +2,4°C à la fin du siècle et, au rythme actuel des émissions, sur celle d’un catastrophique +2,8°C. Or, à près de 1,2°C de réchauffement actuellement, les impacts dramatiques du changement climatique se multiplient déjà. L’année 2022 en a été l’illustration, avec son cortège de sécheresses, méga-feux et inondations dévastatrices, impactant récoltes et infrastructures.