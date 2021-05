Football : La Copa America déplacée au Brésil

En raison du retrait de l’Argentine, durement touchée par la pandémie de Covid-19, la Confédération sud-américaine a décidé de confier en urgence l’organisation de son épreuve phare au Brésil.

«L'Argentine avait un engagement et nous avons tout fait pour le tenir mais la situation épidémiologique nous en a empêché», a déclaré lundi le chef du gouvernement argentin, Santiago Cafiero. Ce pays de 44 millions d'habitants a enregistré près de 3,8 millions de cas déclarés de coronavirus et plus de 77’000 décès depuis le début de la pandémie. Au cours des dernières semaines, le nombre de nouvelles contaminations oscille entre 20’000 et 40’000.